В Приморье грузовик перевернулся после падения в канаву, водителя зажало в кабине

Фото: принтскрин видео, @autogarant.vl

В пригороде Владивостока водителя грузовика зажало при опрокидывании машины. ДТП произошло утром 5 ноября в районе Маковского, 284 Д. Грузовик съехал в канаву, а затем перевернулся. Доставать пострадавшего пришлось гидравлическими инструментами.

Об аварии сообщили в социальных сетях. Почему мужчина съехал с узкой дороги - неизвестно. Из-за потери управления грузовик ушел с обочины и опрокинулся. Спасатели оперативно прибыли на место: с помощью гидравлических устройств водителя удалось вытащить. Мужчина был сразу передан медикам, а сейчас находится в больнице.

Авторы видео предполагают, что рулевой грузовика был пьян. Приморцы в комментариях отмечают, что водителю повезло - кабина могла оказаться под водой, спасатели в таком случае не успели бы вытащить пострадавшего.

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