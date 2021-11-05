РРПК и Daisui подписали долгосрочное соглашение о развитии продаж сурими в Японии

Траулер "Владимир Лиманов". Фото: предоставлено РРПК

Русская Рыбопромышленная Компания (РРПК), компания Daisui (Япония) и эксклюзивный дистрибьютер РРПК на внешних рынках Pacific Rim Group (PRG) подписали соглашение о сотрудничестве в развитии продаж на рынке Японии продукции из сурими минтая, поставляемого РРПК.

Daisui становится стратегическим партнером РППК по продажам и продвижению сурими на японском рынке - крупнейшем в мире рынке сурими минтая. В свою очередь РРПК становится стратегическим поставщиком сурими минтая для Daisui. Стороны рассчитывают занять лидирующие позиции рынке сурими минтая в Японии.

- Daisui – важный стратегический партнер, сотрудничество с которым открывает широкие перспективы на японском рынке для сурими, произведенного РРПК. Японские производители морепродуктов – признанные в мире эксперты самого высокого уровня. Поэтому мы уверены, что экспертиза и техническая поддержка Daisui позволят РРПК обеспечить наивысшее качество сурими из экологически чистого дикого минтая морской заморозки, добытого и бережно переработанного на супертраулерах нового флота РРПК, – прокомментировал первый заместитель генерального директора РРПК Савелий Карпухин.

- По соглашению трех компаний производимое РРПК сурими будет импортироваться и продаваться Daisui внутри страны через PRG. Сурими РРПК - это высококачественный продукт, произведенный из минтая исключительной свежести, выловленного и переработанного современным супертраулером в российских водах Охотского и Берингова морей. Для Daisui большая честь быть стратегическим партнером и играть ведущую роль в продвижении высококачественных продуктов из сурими РРПК в Японии. Мы уверены, что продукты РРПК будут хорошо приняты на японском рынке и что наше сотрудничество будет развиваться, - прокомментировал Эйитиро Ямахаши, президент и генеральный директор Daisui.

- Уверены, что опыт PRG в поставках рыбной продукции по всему миру обеспечит строгое выполнение всех условий соглашения и своевременную и полную поставку высококачественного российского сурими на японский рынок. Соглашение соответствует стратегии РРПК и PRG по поддержке наших клиентов в Японии и во всем мире в целях развития рынка сурими. Мы обеспечиваем необходимое качество и высокую эффективность благодаря использованию экологически чистого белка, при производстве которого обеспечивается низкий уровень углеродного следа, - прокомментировал Хосуп Рим, генеральный директор и акционер PRG.

Начало производства сурими Русской Рыбопромышленной Компанией стало возможно благодаря строительству нового флота современных супертраулеров и вводу в эксплуатацию первого такого судна, - «Владимир Лиманов».

Как сообщалась ранее, РРПК продолжает развивать продажи продукции из минтая глубокой переработки также на внутреннем рынке. В частности, в целях увеличения продаж на российском рынке филе минтая, заключен долгосрочный контракт с Рыбообрабатывающим комбинатом №1 (РОК-1). Стороны планируют обеспечить продажи на российском рынке потребительской продукции, произведенной из филе минтая, в объеме не менее 10 тыс. тонн ежегодно, начиная с 2023 года.

Производство суримии. Фото: предоставлено РРПК

Кроме того, в начале октября с компанией COFCO Food Import заключено долгосрочное соглашение, направленное на продвижение и развитие продаж филе и сурими из минтая РРПК на китайском рынке. По данному соглашению РРПК планирует ежегодно отгружать стратегическому партнеру до 50 тысяч тонн филе и сурими.

Русская Рыбопромышленная Компания - один из крупнейших российских производителей дикой белой рыбы, один из ведущих производителей продукции из минтая в России и в мире.

РРПК обеспечивает всю производственную цепочку - от вылова до глубокой переработки рыбы в продукт с высокой добавленной стоимостью: филе, фарш и новый продукт - сурими. Начало производства сурими стало возможным благодаря строительству нового флота современных супертраулеров и вводу в строй первого такого судна - «Владимир Лиманов».

Основные промысловые виды - минтай и тихоокеанская сельдь. Более 80% улова приходится на минтай.

РРПК ведет промысел в Беринговом и Охотском морях, в одной из самых чистых акваторий земного шара. Эффективность и экологичность промысла подтверждены сертификатом MSC.

Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции морской заморозки с высокой добавленной стоимостью. РРПК строит новый флот из 11 супертраулеров – современных, технологически насыщенных рыбопромысловых судов. Каждый траулер рассчитан на ежегодный вылов и переработку на борту более 60 тысяч тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке РФ. Первый из супертраулеров, которые планируется построить для РРПК, передан компании в 2020 году.