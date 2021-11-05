Еще 48 домов во Владивостоке остаются без отопления

Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

Во Владивостоке устранили еще несколько порывов на теплосетях - это позволило подать тепло в 50 домов города. К теплу подключено 99% жилфонда дальневосточной столицы (3 373 МКД). При этом 48 домов все еще остаются без отопления с самого начала отопсезона.

- Без отопления по причине аварий остается 48 домов, в двух из них порывы случились на внутридомовых коммуникациях. Для устранения порывов бригады специалистов трудятся в усиленном режиме. На данный момент на сетях центрального отопления ВПЭС - 24 повреждения, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Глава управления по вопросам ТЭК Сергей Ткачев рассказал, что это самый сложный для ремонтников период:

- Сети настолько изношены, что металл порой рассыпается в руках. На ремонтно-восстановительных работах задействовано 11 бригад и около 20 единиц техники.

Напомним, ранее проверку по факту отсутствия отопления в 122 домах города организовала прокуратура. Как видно, ведомства активно устраняют последствия, при этом в отношении МУПВ «ВПЭС» возбуждены 2 дела об административных правонарушениях по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами) и по ст.9.11 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации тепловых сетей).

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