«Больше туда не пойдёт, страшно»: территорию детского сада во Владивостоке оккупировали

Фото: dps.control

Во Владивостоке очередная стая беспризорных псов территоризует жителей. В районе Невельского у детсада №37 обжилась свора из семи собак, они мешают как родителям, так и взрослым.

- Сегодня с ребёнком спускалась мимо на остановку, так эта свора кинулась на нас. Хорошо, что палка под ногами оказалась, но ребёнок испугался и сказала, что в сад больше не пойдёт, страшно, - говорит автор публикации в соцсети.

Женщина добавила: она уже обращалась в различные инстанции, однако никто так и не смог помочь. В комментариях развернулась дискуссия: одни предлагают сдавать бродячих псов в приюты, другие - поддерживают догхантеров, которые все чаще появляются в городе. Третьи - винят хозяев, которые выбрасывают животных на улицу.

- У нас на дачах свора бегает. Кто их выпускает? Да это же вы, люди, сначала поигрались, а потом выбросили. Вот вам и расплата! - пишет жительница в комментариях.

Напомним, для краевой столицы бездомные псы - головная боль. Не столь давно стая напала на второклассницу. Все чаще в поле зрения СМИ попадает и жестокое обращение с животным - приморцы устают от террора бездомных псов и решают проблему своими методами.

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