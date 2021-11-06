За два дня до шторма синоптики обещают приморцам 6 ноября дожди

Дождь во Владивостоке Фото: Сергей БАЛАНОВ

Провести на шашлыках выходной субботний день, 6 ноября, жители Приморья вряд ли смогут. Погоду в крае определяют фронтальные разделы, поэтому местами будут возникать небольшие дожди. Впрочем, будет довольно тепло для ноября - +12... +17°С, при умеренном ветре.

Как передает портал «Примпогода», небольшой дождь во Владивостоке ждали только утром. В остальном будет просто облачно, ветер умеренный до сильного. Температура воздуха +12...+14°С.

А вот в Уссурийске и Находке небольшой дождь ожидается и вечером. Ветер южный, слабый до умеренного. Температура воздуха в Уссурийске +14...+16°C, в Находке в среднем на один градус холоднее.

Напомним, на 8 ноября в Приморье передано штормовое предупреждение с сильным дождем и снегом.

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