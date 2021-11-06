Несколько рейсов задерживаются в аэропорту Владивостока

Аэропорт Владивостока Фото: Сергей БАЛАНОВ

Несколько авиарейсов прибывают во Владивосток 6 ноября с опозданием. Встречающим рекомендуют заранее ознакомиться с онлайн-табло на сайте аэропорта.

Задержан рейс R3 491 авиакомпании «Якутия». Самолет из Якутска должен был прилететь, согласно расписанию, в 10:40. Выполняет рейс самолет SukhoiSuperjet 100.

Задержан рейс U6 365 из Иркутска авиакомпании «Уральские авиалинии». Расчетное время прибытия - 11:40.

Отправление самолетов на данный момент выполняется по расписанию.

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