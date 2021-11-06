«Адмирал» проиграл шестой матч подряд, на этот раз крупно уступив «Нефтехимику»

Нефтехимик - Адмирал. Фото: сайт ХК Адмирал

Хоккейный матч «Нефтехимик» - «Адмирал» в Нижнекамске 5 ноября закончился со счетом 5:2 в пользу хозяев. Для «Нефтехмика», не самой сильной команды в КХЛ, сезон пока складывается неплохо. Из пяти последних матчей четыре победы, седьмая строчка на Востоке. А вот для «Адмирала»…

Возрожденный после пропущенного сезона «Адмирал» пока бьет в КХЛ все свои антирекорды. После 26 игр только пять (!) побед и 21 поражение, всего 15 очков. Это худший результат среди всех команд лиги и заслуженное дно турнирной таблицы. Даже хуже «Куньлунь Ред Стар», у которых 16 очков, но и игра в запасе.

«Адмирал» проиграл уже шесть раз подряд, все игры – в основное время. То есть заработав за шесть матчей ноль очков. Последняя победа – над соседями из Хабаровска, но у «Амура» при этом дела намного лучше, клуб борется за зону плей-офф.

В матче с «Нефтехимиком» счет открыли хозяева после того, как «Адмирал» остался в меньшинстве, шайбу забросил Марат Хайруллин - 1:0. «Адмирал» ответил за 35 секунд до конца периода, шайба оказалась в воротах после добивания Войтеха Мозика - 1:1.

Во втором периоде хозяева продолжили забивать, Егор Попов в равных составах - 2:1, Евгений Митякин в большинстве - 3:1. Сократить отставание смог Евгений Грачёв – 3:2. Но «Нефтехимик» снова отличился, удвоив разницу в счете благодаря броску Максима Березина – 4:2. В третьем периоде он же установил итоговый счет - 5:2.

Следующий матч «Адмирал» снова проведет в гостях. 7 ноября «моряки» встретятся с подмосковным «Витязем».

Ближайший матч дома – 24 ноября против омского «Авангарда».

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