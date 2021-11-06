Новый антирекорд заболевших коронавирусом в Приморье - 341 человек за сутки

Коронавирус в Приморье Фото: Сергей БАЛАНОВ

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Приморье. За 5 ноября заболели 341 приморец, выздоровели 194, умерли трое. Для нашего региона это очередной антирекорд по числу заболевших, график быстро ползет вверх: сутками ранее было 326 заболевших, еще ранее 314.

Всего с начала пандемии официально переболели коронавирусом 69091 приморец. 9 012 болеют прямо сейчас. Всего же заболевших 78103, из них умерли 1283 человека.

Привито на данный момент 564569 приморцев.

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