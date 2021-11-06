За сутки в Приморье привились от коронавируса 6663 человека

Очереди на вакцинацию Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Приморском крае по-прежнему наблюдаются очереди на прививку от коронавируса. За последние сутки в крае привились 6 663 человека, а днем ранее, 4 ноября, прививку сделали 4 618.

Впрочем, в будние дни показатели были значительно выше. 1 ноября - 7 145, 2 ноября - 13 581, 3 ноября - 11 456. Прививки делают как в медучреждениях, так и в мобильных пунктах вакцинации, развернутых в торговых центрах и других общественных местах.

К сожалению, ажиотаж обернулся большими очередями. Но при этом перебоев с самой вакциной Гам-Ковид-Вак (она же «Спутник V») сейчас нигде нет, в Приморье достаточно запасов, заверяют в минздраве.

Проблемы есть только со «Спутником Лайт», который используется для повторных прививок. То есть для тех, кто вакцинировался полгода назад или более и теперь хочет пройти ревакцинацию. «Лайт» действительно есть далеко не везде. Например, 5 ноября корреспондент «КП-Владивосток» смог обнаружить эту вакцину только в одном пункте – на первом этаже здания правительства Приморского края, где тоже может привиться любой желающий.

Впрочем, как успокаивают врачи, у ревакцинации нет четких указаний, в какой срок ее нужно проводить. Сейчас ревакцинации носит рекомендательный характер со сроком не ранее 6 месяцев. Можно сделать через 7, 8, 12 месяцев.

«Вакцина поступает из федерального центра. Как поступит, появится в тех пунктах, где сейчас ее нет. Для переболевших доступна вакцина Гам-Ковид-Вак», - уточнили в краевом минздраве.

Напомним, с 30 октября в Приморье введены новые ограничения из-за роста заболеваемости, так называемой четвертой волны. В частности, введены QR-коды при посещении общепита, культурных и спортивных учреждений. Нужно доказать на входе, что ты привился или переболел недавно, или же у тебя временный медотвод. Сейчас решается вопрос о том, чтобы с 8 ноября распространить QR-режим на гостиницы, парикмахерские, салоны красоты, спа-центры, сауны и даже непродовольственные магазины.

В некоторых сферах вводится обязательная вакцинация для сотрудников, вплоть до отстранения от работы. Все это действительно ускорило вакцинацию. Но количество привитых по-прежнему невысокое, Приморский край на фоне других регионов страны пока прививается слишком медленно.

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