Приморец поджег дом супруги во время бракоразводного процесса

Пожар в Приморье Фото: Сергей БАЛАНОВ

«Счастливый» брак в Приморье закончился драматичным разводом и даже уголовным делом. В Чугуевке в полицию поступило сообщение о поджоге деревянного дома на улице Новой. Злоумышленник с места происшествия скрылся, но следователи быстро вычислили, кто он.

Оказалось, спалить дом, в котором проживает женщина, пытался… ее муж! Супруги сейчас в процессе развода, поэтому вместе не живут.

Полицейские задержали 29-летнего местного жителя, в отделе он во всем сознался и рассказал, как в тот день напился с приятелем у себя дома, осмелел и под покровом темноты пошел мстить своей бывшей. Дом она снимает.

Тот самый дом. Фото: УМВД по ПК

В результате пожара никто не пострадал. Огнем оказалась повреждена веранда жилого дома. Причиненный ущерб превысил 30 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений. Поджигателю грозит до пяти лет принудительных работ либо лишение свободы на тот же срок. На время разбирательства суд оставил его на свободе, но под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ущерб составил около 30 тысяч рублей. Фото: УМВД по ПК

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