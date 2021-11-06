Маляр с арбалетом во Владивостоке пустил жертве стрелу в грудь, не желая доделывать работу

Стрела попала в цель, но не убила Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завершено расследование дела о покушении на убийство во Владивостоке, фигурант которого – маляр о профессии – сменил кисточку на арбалет и пошел мстить обидчику. Его жертва не только выжил, но и смог со стрелой в груди повалить нападавшего на землю.

Конфликт произошел 23 июня 2021 года на территории одной из баз по проспекту 100-летия Владивостока. Здесь 39-летний обвиняемый и подрабатывал в качестве маляра. В этот день на работе он появился в пьяном виде, работу закончить не захотел или не смог. В результате поругался с одним из сотрудников предприятия.

В пылу конфликта маляр пригрозил оппоненту убийством, после чего ушел. Возможно, о конфликте бы и забыли, но вскоре мужчина вернулся… с арбалетом в руке.

«Увидев потерпевшего, он выстрелил в него из арбалета и попал стрелой в грудную клетку. Раненый потерпевший принял меры к самозащите, повалив его на землю и позвав на помощь людей», - сообщили в следственном комитете Приморского края.

К счастью, пострадавший вышил. Но этот эпизод с точки зрения уголовного кодекса трактуется именно как покушение на убийство, не доведенное до конца по не зависящим от преступника обстоятельствам. Дело возбуждено по 105-й статье УК РФ, максимальное наказание – до 15 лет лишения свободы. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.

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