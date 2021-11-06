Джип без колеса и малолитражка на встречной: на проблемном перекрестке Владивостока новое ДТП

Фото: instagram.com/dps_vl

Очередное ДТП произошло на перекрестке под Некрасовским путепроводом. Пострадали Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Passo. Судя по опубликованным в сети кардам, удар получился такой силы, что у внедорожника оторвало колесо, а малолитражку вынесло на встречную.

О пострадавших не сообщается. Как малолитражка оказалась на встречной полосе, до конца не понятно. Водители предполагают, что она могла поворачивать налево со второстепенной дороги, а это непростой маневр, учитывая ширину дороги и интенсивность движения.

«Когда здесь уже сделают дополнительную секцию на светофоре для поворота налево? Куча аварий изо дня в день», - жалуются автомобилисты.

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