Около половины жителей Приморья до сих пор не поучаствовали в переписи

Перепись завершится 14 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Промежуточные итоги переписи населения, которая проходит с 15 октября по 14 ноября, подвели в Приморье. По данным Приморскстата, в ней приняли участие пока только 983 196 приморцев, а это только 53,1% от общего числа жителей региона. Большинство из них отвечали на вопросы переписчиков, самостоятельно заполняли анкету на Госуслугах лишь каждый десятый участник переписи.

Учитывая, что до конца переписи осталась всего неделя, результаты не самые высокие. Но есть и свои рекордсмены: в Черниговском районе сведения о себе подали более 90% его жителей. Следом идут Дальнереченский район, Анучинский Октябрьский округа, Красноармейский район.

Оставить сведения о себе можно тремя способами: заполнить анкету онлайн через сайт государственных услуг, дома при личной встрече с переписчиком и на ближайшем стационарном переписном участке.

Полезная информация о переписи. Фото: сайт правительства Приморского края

В Приморье работает «горячая линия» Всероссийской переписи населения по номеру телефона: 8-925-588-12-60, ежедневно с 8.00 до 20.00 по местному времени. Стоимость звонка зависит от тарифного плана абонента.

Еще одна «горячая линия» действует по номеру: 8 (423) 243-27-94, с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30 и в пятницу с 8.30 до 16.15 по местному времени.

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