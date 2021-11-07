В Приморье 7 ноября прохладно, но без осадков

Из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье 7 ноября погоду диктует поле повышенного давления атмосферы. В крае обойдется без осадков, зато гарантирован северный ветер, в некоторых районах сильных. Температура будет разниться: от +2 до +9 градусов.

Во Владивостоке облачно, но также без осадков. Северный сильный ветер выхолодит воздух в столице края до +3…+5 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +2...+4 градусов.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +5...+7 градусов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03