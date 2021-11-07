Приморец убил собутыльника шариковой ручкой

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двадцатилетний юноша обвиняется в убийстве. Конфликт в селе Черниговке возник из-за распития огненной, и, к сожалению, закончился трагически. Мужчина скончался из-за шариковой ручки.

Об инциденте сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью. По версии следствия, в марте этого года обвиняемый выпивал в компании знакомых в Черниговке. В пылком споре возник конфликт. 20-летний юноша, хозяин дома и фигурант дела, возмутился поведением гостя, начал выгонять его за порог. Мужчина не уходил, поэтому парень нанес ему удары ногами по телу и голове. Причиной смерти стала шариковая ручка – ее фигурант воткнул в шею жертвы. Надев ремень на запястье, парень выволок мужчину на улицу, где тот и скончался.

Уголовное дело направлено суд. Приморца ждет санкция по статье части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть).

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