В мэрии Владивостока прокомментировали факт избиения из-за серьги в рейсовом автобусе

Фото: принтскрин видео, ТГ-канал MASH

На камеры очевидцев попал неприятный инцидент: водитель автобуса избил пассажира. Видео стремительно облетело социальные сети. СМИ сообщают, что причиной конфликта стала сережка в ухе пассажира и длинные волосы.

По данным сетевого издания Mash, где и опубликовали запись, в салон автобуса зашли двое мужчин. Водителю не понравился их внешний вид — у одного была сережка в ухе, а у другого — длинные волосы. Тогда он подошел к пассажирам и начал их оскорблять, обвинять в гомосексуализме.

На кадрах явно рассерженный водитель наносит сильные удары, хватается поручни и бьет, отталкиваясь от них. Инцидент прокомментировали в администрации города, в мэрии привели слова фигуранта. История не столь прозрачная: оказалось, потерпевшие сами нарывались на конфликт.

- Провели проверку, с водителем поговорили. Эпизод действительно был. Зашла компания агрессивных пассажиров, говорит «приставали к другим пассажирам, ноги закидывали на впереди стоящие сидения». Водитель попросил их выйти. Началась потасовка. Начала конфликта на видео нет. Иначе б было видно, что они сами провоцировали драку. Снята середина и финал.

Стоит отметить, дебошир действительно и бранью крепче кидается, и неадекватно реагирует на многие просьбы водителя. Более того, на видеозаписи мужчина первым пытается нанести удар. И все же, кто виновник конфликта - все еще под вопросом.

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