Черный рынок сертификатов зафиксирован в Приморье

Фото: primorsky.krai

В Приморье продолжают прививочную кампанию от коронавируса. Для стимула жителей власти ввели жесткие ограничения: зайти в места общепита, бары и культурные учреждения можно только со специальным QR-кодом о вакцинации. Спрос на прививку вырос - а с ним появились и сомнительные предложения. В Артеме появились объявления о предоставлении услуг по внесению в реестр привитых без укола.

- COVID-19. Сертификат о вакцинации с внесением в реестр Госуслуг. Быстро. Официально. Полная конфиденциальность. Только вотсап, - гласит сообщение.

Корреспондент «КП-Владивосток» попытался связаться с поставщиками поддельных сертификатов, но номер уже был заблокирован. Можно предположить, что это либо чья-то злая шутка, либо мошенники уже сокрыли следы. В комментариях в соцсети, где опубликовали информацию об объявлении, верно подчеркнули, что предоставлять номер настолько открыто - опасно и глупо.

Другие приморцы отметили, что покупка поддельного сертификата может фальсифицировать данные об эффективности вакцины: если человек непривитый, но внесенный в реестр заболеет коронавирусом.

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