Роспотребнадзор Приморья рассказал, как подготовиться к вакцинации от коронавируса

Из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье продолжается кампания по массовой вакцинации жителей. Гражданам доступны четыре вакцины российского производства. В зависимости от препарата реакция организма разная. Индивидуальная реакция зависит также от особенностей организма. Роспотребнадзор Приморья напоминает, что именно предпринять и от чего лучше воздержаться до и после прививки.

Так, в ведомстве сообщили, что антигистаминные средства от аллергии принимать перед или после укола не нужнj. Лекарство только навредит – антигистаминный препарат может повлиять на иммунный ответ после вакцинации. При этом если вы аллергик и регулярно принимаете антигистаминные, ставить укол все равно можно. Обязательно сообщите об этом врачу, он поможет подобрать подходящую вакцину. Состав у препаратов разный.

Ответили и на самый популярный вопрос – о температуре. Действительно, гриппоподобный синдром – повышение температуры тела, головные боли и т.п. – появляется не у всех, но считается нормой. В критических случаях лучше принять парацетамол, ибупрофен или другие жаропонижающие средства.

Людям, которые после первой прививки подхватили коронавирус, вторая вакцина не вводится.

Напомним, людям с хроническими заболеваниями прививка показана – но только после консультации с лечащим врачом. Заболевания ЖКТ, сердца и другие – особый риск для больных коронавирусом.

Перед вакцинацией не нужно сдавать анализы или обследования, главное – чтобы у вас было хорошее самочувствие. Перед прививкой пациента осматривают, чтобы исключить респираторные заболевания.

Принимать успокоительное перед вакцинацией можно – особенно, если у вас часто поднимается давление.

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