Власти Приморья так и не расширили действие QR-кодов на гостиницы, магазины и салоны

Из архива КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Росптребнадзор Приморья 5 ноября призвал усилить антиковидные меры. По предложению главы ведомства Татьяны Детковской, систему QR-кодов планировали расширить на непродовольственные магазины, спа-салоны, гостиницы и парикмахерские. За выходных губернатором не издано указов и постановлений. Меру еще не приняли.

Ожидалось, что с 8 ноября код о вакцинации или перенесенном заболевании нужно показывать для входа еще в ряде организаций по сервису и услугам (сауны, спа-салоны, гостиницы, магазины бытовой химии, техники и т.п.).

Предложение Детковская аргументировала высоким ростом заболеваемости. По данным Роспотребнадзора, за неделю рост заболевших среди жителей от 18 до 29 лет составил 33,2%.

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