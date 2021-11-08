Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоCovid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Владивосток8 ноября 2021 4:13

«Как ее туда запихнули?» По Приморью катается странный минивэн с телочками

Видеорегистратор авто заснял удивительную картину на местных дорогах
Руслан НОВИКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из архива КП

Из архива КП

Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Артеме на дороге в сторону дома отдыха «Авиатор» видеорегистратор машины запечатлел удивительную картину. Водитель вез в минивэне корову - запись облетела соцсети.

На кадрах корова едет в багажном отсеке автомобиля и сохраняет спокойствие. Такое путешествие она запомнит надолго.

- Ей там не тесно, бедолаге? – спрашивает автор видео.

В комментариях приморцы тоже задаются вопросом «как ее туда запихнули и зачем?». Некоторые не упустили возможность отшутиться:

- Жить захочешь, не так раскорячишься! К телочкам, в клуб повез.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03