«Как ее туда запихнули?» По Приморью катается странный минивэн с телочками

Из архива КП Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Артеме на дороге в сторону дома отдыха «Авиатор» видеорегистратор машины запечатлел удивительную картину. Водитель вез в минивэне корову - запись облетела соцсети.

На кадрах корова едет в багажном отсеке автомобиля и сохраняет спокойствие. Такое путешествие она запомнит надолго.

- Ей там не тесно, бедолаге? – спрашивает автор видео.

В комментариях приморцы тоже задаются вопросом «как ее туда запихнули и зачем?». Некоторые не упустили возможность отшутиться:

- Жить захочешь, не так раскорячишься! К телочкам, в клуб повез.

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