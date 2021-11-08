«Восточный Порт» завершил мероприятия «Экомарафона-2021» морским субботником

«Экомарафон» уже стал доброй традицией компании. Фото: предоставлено пресс-службой АО «Восточный Порт».

Сотрудники АО «Восточный Порт» вместе с семьями, волонтёры Фонда «Восточный Порт» и жители поселка Врангель, в числе которых были участники клуба «Активное долголетие» и педагоги детского сада №65, навели порядок на морском побережье в районе пляжа Прикумск. Экологическая акция на популярном месте отдыха завершила серию субботников в рамках масштабных мероприятий эколого-просветительского проекта «Экомарафон», проводившегося «восточниками» в 2021 году уже в седьмой раз подряд.

Как и все мероприятия «Экомарафона» в текущем году осенний «морской субботник» провели с соблюдением мер индивидуальной безопасности и «социальной дистанции». Снарядившись перчатками и граблями, участники акции за несколько часов ударного труда собрали с побережья Прикумска десятки мешков бытового мусора, оставленного здесь нерадивыми отдыхающими. По сложившейся доброй традиции организаторы мероприятия вручили его участникам сладкие подарки и сувениры с символикой «Экомарафона».

В акции приняли участие приморцы разных возрастов. Фото: предоставлено пресс-службой АО «Восточный Порт».

«Экомарафон» – добрая традиция для «Восточного Порта», его сотрудников и жителей Врангеля, направленная на воспитание бережного отношения к природе, прежде всего, подрастающего поколения. Начиная с 2014 года и по настоящее время в акциях эколого-просветительского проекта приняло участие более 4000 человек. В 2021 году «Экомарафон» стартовал уже в начале весны во Врангеле, когда сотрудники «Восточного Порта» присоединились к масштабному всекраевому субботнику. Мероприятия «Экомарафона» весной продолжила серия «комсомольских» субботников, приуроченных к 50-летнему юбилею Всесоюзной ударной комсомольской стройки – Восточный Порт. В одном из них принял непосредственное участие глава края Олег Кожемяко.

С марта по ноябрь работники предприятия, волонтёры Фонда и жители посёлка приняли участие в серии масштабных экологических акций по уборке и высадке зелёных насаждений во Врангеле, на побережье пляжа Прикумск и в лагере «Шепалово». В рамках «Экомарафона» были проведены образовательные экологические лекции для самых юных жителей находкинского микрорайона, а «Восточный Порт», наряду с властями городского округа, активно включился в реализацию проекта по строительству во Врангеле первого в Приморье муниципального Центра по работе с безнадзорными животными.

Навести порядок удалось общими усилиями. Фото: предоставлено пресс-службой АО «Восточный Порт».

СПРАВКА

АО «Восточный Порт» (мкр. посёлок Врангель, Приморский край) — крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля.

Стивидорное предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2020 году составил 26,85 млн тонн угольной продукции.

АО «Восточный Порт» на всех этапах перегрузки угля на морской транспорт применяет комплекс наилучших доступных технологий, минимизирующих воздействие производственной деятельности на окружающую среду. В частности, это закрытые вагоноопрокидыватели, крытые конвейерные линии, пересыпные станции с системами аспирации, а также судопогрузочные машины, оснащенные локальной и всесезонной системой орошения угольного потока, обеспечивающие герметичную погрузку угля в трюмы судов.

Экологическая безопасность предприятия также обеспечивается аспирационными системами, системами сухого тумана и орошения угольных штабелей водяными пушками и снегогенераторами. По периметру терминала установлены 20-метровые металлические ветрозащитные экраны общей длиной 3 километра. Сегодня это самые масштабные защитные сооружения на Дальнем Востоке.

АО «Восточный Порт» - первый угольный терминал Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд руб. реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд руб. налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие микрорайона Врангель, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Ветераны», «Волонтеры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».