Призрак невесты во Владивостоке кошмарит владельца автомобиля

Фото: dps_vl

Во Владивостоке в районе ДВИМУ была замечена девушка в свадебном белом платье. Она долго колдовала над припаркованным автомобилем, видимо, с целью открыть. Тут же сработала сигнализация, но сбежавшая невеста продолжила. Судя по всему, водителя в автомобиле нет.

- Просто я не понимаю, зачем, - говорит за кадром автор видео.

Запись попала в социальные сети - и в комментариях тоже не понимают, зачем. Однако неординарная для города ситуация стала полигоном для отработки шуток: приморцы под публикацией уже прозвали женщину призраком сбежавшей невесты.

- Когда уже готова замуж, но он не предлагает... - пишет жительница.

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