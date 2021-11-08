В Приморье продлили сроки прохождения онлайн-переписи населения до 14 ноября

Поучаствовать в переписи населения можно через портал "Госуслуги". Фото: сайт правительства Приморского края

Жители Приморья с 8 по 14 ноября смогут пройти перепись населения не только с помощью переписчиков, но и через портал «Госуслуги». Такое решение принял Росстат для удобства и безопасности людей.

В Росстате сообщили, что онлайн-перепись должна была завершиться 8 ноября, однако ведомство решило, что стоит продлить сроки до 14 ноября.

Почти 20 миллионов человек по всей России уже заполнили переписной бланк самостоятельно, воспользовавшись «Госуслугами». Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов отметил, что с введением в стране антиковидных мер этот способ прохождения переписи набирает популярность.

Руководитель Приморскстата Наталья Баукова заявила, что по данным на 7 ноября в переписи участвовали более 70% Приморья – 1,3 миллиона человек.

Также Наталья Баукова отметила, что рассказать данные о себе можно по телефону Приморскстата: 8 (925) 588-12-60 ежедневно с 8:00 до 20:00 и по телефону: 8 (423) 243-27-94 в рабочие дни.

Ранее «КП-Владивосток» писала о промежуточных итогах переписи населения. На момент 6 ноября в ней приняли участие пока только 983 196 приморцев, лишь каждый десятый житель Приморья пользовался «Госуслугами».

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