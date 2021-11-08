Глава минздрава Приморья: «Больше 20% всех коек – под COVID-19»

Из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье коронавирус наносит все более тяжелые удары. В минздраве края уже сообщали, что количество больных с тяжелой формой инфекции увеличилось. О том, как перепрофилирован коечный фонд в больницах из-за угроз вируса, рассказала Анастасия Худченко, глава краевого минздрава.

- Развернуто практически пиковое количество коек – больше 20% общего коечного фонда приморского здравоохранения перепрофилировано под COVID-19. Отличие от максимальной мощности – 200 коек, это корпус дальзаводской больницы. Сейчас там завершается ремонт, планируется введение его в эксплуатацию в начале декабря.

Худченко прокомментировала и ограничительные меры:

- Чтобы все ограничительные меры принесли результат, должны пройти два инкубационных периода, то есть срок от двух до четырех недель. А пока мы видим рост заболеваемости.

По данным пресс-службы правительства края, сейчас развернуты 2 523 «ковидных» койки. Занятость составляет от 88 до 92%: в стационарах сейчас больше 2,5 тысячи приморцев. Специалисты заверили, что нынче симптоматика коронавируса развивается быстрее: на 3-5 день от начала болезни люди поступают с тяжелым состоянием.

Ранее глава минздрава сообщила, что даже у молодых пациентов лечение сейчас проходит тяжело - она призвала своевременно обращаться к врачу даже при легких признаках ОРВИ.

Напомним, в Приморье очередной антирекорд по количеству заболевших - 356 человек за минувшие сутки. Это на десять человек больше, чем днем ранее - и такая динамика сохраняется больше недели.

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