В Приморье подвели промежуточные итоги переписи населения

В Приморье продолжается перепись населения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморском крае продолжается перепись населения. Ранее планировалось, что принять участие в опросе жители края смогут до 14 ноября, но при помощи переписчиков, однако для удобства пользователей Росстат решил продлить сроки прохождения переписи и на портале «Госуслуг».

На данный момент в важной процедуре, позволяющей понять не только количество человек, проживающих на той или иной территории, но и составе населения, уровень жизни, этническую принадлежность, в Приморье приняли участие более 70% населения края. По данным Приморскстата это 1,3 миллиона человек.

– Каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения – это около 20 миллионов человек – уже заполнили переписной лист самостоятельно на Едином портале государственных услуг. С введением во всех субъектах Российской Федерации ограничительных мер популярность этого способа возросла. Поэтому мы решили продлить срок переписи в таком формате, – отметил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», еще на выходных показатели переписи в крае были не самые лучшие, в опросе до этого приняли участие около половины местных жителей. Ситуация изменилась в лучшую сторону за последние два дня. Более того, появились рекордсмены, которые подошли наиболее ответственно к опросу. Речь идет о Черниговском районе сведения о себе здесь подали более 90% жителей. Следом Дальнереченский район, Анучинский Октябрьский округа и Красноармейский район.

Стоит отметить, что приморцы, незарегистрированные на Едином портале государственных услуг, которые сейчас находятся на самоизоляции, могут пройти перепись населения по телефону горячей линии Приморскстата: 8 (925) 588-12-60 ежедневно с 8.00 до 20.00 и по телефону: 8 (423) 243-27-94 в рабочие дни. Напомним, в крае реализуется государственная программа «Информационное общество», рассчитанная на 2020-2027 годы.

ПО ТЕМЕ

Около половины жителей Приморья до сих пор не поучаствовали в переписи

А между тем до конца кампании осталась всего неделя (подробнее....)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03