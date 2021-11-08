Надежно и безаварийно! «Первенец» большой энергетики Приморья - Артемовская ТЭЦ - празднует 85-летний юбилей

Фото: предоставлено пресс-службой филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Артемовской ТЭЦ филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) исполнилось 85 лет. Станцию пустили 6 ноября 1936 года, тем самым дав первый шаг к созданию в Приморье единой энергосистемы. Сегодня это крупное предприятие является фактически единственным источником теплоснабжения потребителей Артемовского городского округа, а это более 114 тысяч человек.

В 20-е годы прошлого столетия народное хозяйство края восстановили после череды войн и революций. Для обеспечения роста промышленного производства возникла необходимость создания новых энергетических мощностей. Возведение Артемовской тогда еще ГРЭС стало первым подобным масштабным строительством во всем Приморье.

Все эти годы предприятие не сбавляет обороты – работает стабильно и безаварийно, регулярно проходит модернизацию, реализует комплексную ремонтную программу, которая включает в том числе улучшение экологической безопасности.

Сегодня Артемовская ТЭЦ вырабатывает 400 мегаватт и 300 гигакалорий в час. Благодаря станции Артемовский городской округ на 100% обеспечен электрической энергией и на 84% - тепловой.

- Мы в установленный срок подали отопление. Предприятие к зиме готово, запасы угля созданы, поэтому ожидаем безаварийную работу и надежное снабжение потребителей теплом и электричеством, - сообщает директор Артемовской ТЭЦАндрей Бесчастнов.

К истории станции и ее золотому кадровому фонду сегодняшние энергетики, а это 486 человек, относятся с большим уважением, бережно передавая заботу о предприятии последующим поколениям.

- Успех предприятия, безусловно, складывается из успешной работы каждого. Станция сегодня – это слаженный, надежный коллектив энергетиков, профессионалов своего дела, благодаря которым в домах жителей округа всегда тепло и светло. Предприятие отмечает солидную дату, но мы современны, коллектив наш молодеет, и в будущее смотрим с оптимизмом. В дни празднования юбилея станции и в любой другой день мы готовы достойно выполнять все задачи, стоящие перед предприятием, - рассказывает директор филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Евгений Авдеев.