Энергетики Приморских электрических сетей перешли на особый режим работы

Энергетики перешили на особый режим работы из-за непогоды. Фото: «Приморские электрические сети»

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий на территории Приморского края в филиале «Приморские электрические сети» (АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) введен особый режим работы.

Вечером 8 ноября и ночью 9 ноября на территории Приморского края ожидается ухудшение погодных условий. Во Владивостоке и южной части Приморья ожидаются сильные и местами очень сильные дожди с уровнем осадков до 50 мм и более. В континентальной части края осадки будут сопровождаться ветром, который может усилиться до 15-20 м/с. На побережье и во Владивостоке возможны порывы ветра до 35-37 м/с.

Энергетики ДРСК подготовили дополнительные силы и средства для оперативной ликвидации возможных нештатных ситуаций. Всего в филиале задействовано 120 мобильных подразделений, подготовлено 144 единицы автомобильной техники, включая специализированный, грузоподъемный транспорт и автомобили повышенной проходимости Во всех оперативно-диспетчерских группах филиала усилены дежурные смены персонала служб транспорта, осуществлено перебазирование бригад распределительных сетей из Партизанска в г. Большой Камень, из Спасска-Дальнего в п. Славянка. Кроме этого, обеспечены рабочие места для дополнительного персонала из других филиалов, который прибыл в Приморье из Амурской области, ЕАО и Хабаровского края для помощи в ликвидации возможных последствий непогоды.

Специалисты Приморских электрических сетей ведут постоянный контроль за изменениями погодных условий и анализируют их возможное влияние на энергообъекты.

Энергетики обращаются к жителям Приморья с просьбой в период непогоды быть предельно осторожными вблизи энергообъектов.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК — 8-800-1000-397.

Справка:

АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юга Республики САХА (Якутия). Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. км2, численность населения - свыше 4,2 млн человек. В обслуживании компании 58 983 км линий электропередачи напряжением 0,4 - 110 кВ, 720 подстанций (общее количество ПС и ТП 12 191 шт.), установленная мощность 16 028 МВА. Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.

РусГидро – одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и четвертая в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке - свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.