Еще 67,9 миллиона рублей получит Приморье из федерального бюджета на лечение ковид-больных

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморский край получил из федерального бюджета еще 67,9 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на покупку лекарственных препаратов для амбулаторных ковид-больных.

По информации пресс-службы краевого правительства, всего Приморье на эти цели получило с начала года до 255 миллионов рублей. Купленные лекарства идут во все медучреждения региона, где амбулаторно принимают пациентов с коронавирусом.

- Бесплатные лекарственные препараты выдает врач поликлиники или амбулаторного инфекционного центра по результатам обследования, оценивая степень рисков развития тяжелого течения COVID-19, обострения хронических заболеваний, учитывается также возраст пациента, - уточнили в пресс-службе.

На прошлой неделе амбулаторные инфекционные центры перешли на 14-часовой рабочий день по будням.

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