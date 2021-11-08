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Владивосток8 ноября 2021 9:22

Еще 67,9 миллиона рублей получит Приморье из федерального бюджета на лечение ковид-больных

В текущем году край получил уже 255 миллионов рублей
Руслан НОВИКОВ
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Из архива КП

Из архива КП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморский край получил из федерального бюджета еще 67,9 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на покупку лекарственных препаратов для амбулаторных ковид-больных.

По информации пресс-службы краевого правительства, всего Приморье на эти цели получило с начала года до 255 миллионов рублей. Купленные лекарства идут во все медучреждения региона, где амбулаторно принимают пациентов с коронавирусом.

- Бесплатные лекарственные препараты выдает врач поликлиники или амбулаторного инфекционного центра по результатам обследования, оценивая степень рисков развития тяжелого течения COVID-19, обострения хронических заболеваний, учитывается также возраст пациента, - уточнили в пресс-службе.

На прошлой неделе амбулаторные инфекционные центры перешли на 14-часовой рабочий день по будням.

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