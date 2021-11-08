В Приморье нашли самолет Ту-4, упавший в 1954 году, с останками экипажа

Фото: предоставлено Ярославом Ливанским

Участники поискового объединения «АвиаПоиск» вновь взбурожали приморцев исторической находкой. На территории края, в болотах, поисковики обнаружили Ту-4, тяжелый стратегический бомбардировщик. В самолете и вокруг него поисковики нашли останки членов экипажа. По словам лидера «АвиаПоиска» Ярослава Ливанского, разбился бомбардировщик в 1954 году.

Об этом Ливанскому сообщил местный житель. Он рассказал, что 28 августа указанного года у самолета загорелся один из двигателей, он перешел в неуправляемое падение, какое-то время пикировал и приземлился в болото. Пятеро членов экипажа успели спастись с парашютом, остальные остались в самолете. Бомбардировщик весит порядка 50 тонн, его длина 30 метров, а размах крыльев – 43 метра. В болото самолет погрузился больше чем на 4 метра.

Фото: предоставлено Ярославом Ливанским

- За два дня мы подняли разрозненные останки четырех-пяти человек, в общей сложности семь парашютов… Нашли вещи членов экипажа, - рассказал глава поисковиков.

На раскопки 5 ноября приглашали всех желающих. Во время работ дважды попалась фамилия Годин, в частности, она была обнаружена на штурманской линейке в сумке, где также были найдены карта Приморского края, газета с политинформацией, спрессованные тетради.

Фото: предоставлено Ярославом Ливанским

Работа продолжится, скоро появится обновленная информация по планируемым раскопкам. До кабины управления самолетом участники пока не добрались – они намерены почтить память экипажа.

Напомним, не так давно объединение добилось точки в расследовании трагедии 30-летней давности - на семью Мельник упал вертолет. Неделей ранее завершилась реставрация кладбища «Чёрная речка».

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