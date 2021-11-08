«Мы их поймаем!» Садоводы Приморья столкнулись с преступностью

По словам очевидцев, компания из трех или четырех человек забирается на участки Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В приморском дачном поселке Соловей-Ключ завелись воры, разъезжающие по участкам на белом грузовике. Мужчины перебираются через заборы по лестнице и выламывают замки на воротах. Местные жители уже обращались в полицию, но пока это не принесло результатов, они просят объединить силы и поймать нарушителей вместе.

По словам очевидцев, компания из трех или четырех человек забирается на участки посреди белого дня, они разъезжают на белом грузовике модели «Кио Бонго» или «Атлас». Предположительный номер машины Т 030 НК, но последние буквы могут быть указаны неточно, местные предполагают, что номера фальшивые.

- Они действуют очень нагло, несколько обществ уже пострадали! Если вы увидели такой грузовичок с похожими номерами, убедительная просьба, по возможности, заблокировать им выезд и позвонить в полицию. В правоохранительные органы уже поступают заявления с разных обществ. Все вместе мы их поймаем! – говорится в сообщении из чата телеграмм «Урочище. Соловей Ключ».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03