Во Владивостоке завершается комплексный и восстановительный ремонт на дорогах

В столице Приморья в этом году на многих улицах прошел масштабный ремонт дорог. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Во Владивостоке на финишной прямой ремонт дорог, как комплексный, так и восстановительный. По сообщению администрации города, за этот сезон дорожники успели охватить больше 130 адресом в столице Приморья. Сейчас в завершающей стадии работы на острове Русский.

В этом году комплексный ремонт прошел на 30 улицах Владивостока. Речь идет не только об асфальтировании территорий, но и укреплении дорожного полота, облагораживанию пешеходных зон, установке леерных ограждений на опасных участках, возведению подпорных стен, нанесению разметки и установке дорожных знаков.

Как отмечают в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, в завершающей стадии сейчас работы на острове Русский. Новый асфальт укладывают от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи. «КП-Владивосток» ранее сообщала, что работы ведутся при поддержке полпреда Юрия Трутнева по инициативе губернатора Приморья Олега Кожемяко и главы Владивостока Константина Шестакова.

В выходные дорожники также приступили к благоустройству пешеходной зоны на участке от Борисенко, 106, до пересечения с Феодосийской. После того, как специалисты сделают тротуары, начнется ремонт дороги.

Масштабный ремонт в этом сезоне прошел и в пригороде. В районе Садгорода рабочие отремонтировали сразу пять улиц – 2-я Линейная, Свердлова, Садгородская, Коммуны и Есенина.

В пригороде отремонтировали дороги. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

«То, что было раньше, и то, что сейчас, – не сравнить! Мы очень рады, что наконец-то на наш район обратили внимание и сделали нам дороги», «Добираться домой теперь одно удовольствие. Сделали хорошо», – благодарят дорожников за проделанную работу местные жители.

На данный момент комплексный ремонт завершился на следующих улицах: Адмирала Захарова, Батарейная (от Пограничной до Западной), Бородинская, Ватутина (от пересечения со Стрелковой до Нейбута, Жигура (от Аллилуева до Жигура, 52), Есенина (от улицы Коммуны до Садгородской), Калинина (в районе домов №№ 11а, 19, 21), Коммуны (от дома № 2 до улицы Есенина), Ладыгина, Луговая (от Баляева, 60, до Луговой, 55), Набережная, 20, Набережная (от Пограничной до 1-й Морской), Окатовая, Пограничная (от Фонтанной до Тигровой), Посьетская, проспект Красного Знамени (от дома № 114 стр. 4 до пересечения с Шилкинской), проспект Красного Знамени (от дома № 114, стр. 1 до № 125), Пятая, Садгородская, Свердлова (от остановки общественного транспорта станция «Садгород» до остановки до остановки « Свердлова»), Семеновская (от Алеутской до Океанского проспекта), Семеновская (от Пограничной до Алеутской), Снеговая (обустройство съездов), Стрелковая, Тобольская, Университетский проспект (в районе пересечения с Гродекова), Харьковская, Черемуховая, Четвертая, 2-я Линейная (от ж/д переезда до пересечения со 2-й Линейной), подъезд к океанариуму (о. Русский), от мостового перехода через пролив Босфор Восточный до коммунальной зоны в районе мыса Вятлина.

Еще больше чем на 100 улицах специалисты муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» и подрядчики провели восстановительный ремонт.

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