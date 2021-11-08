В Уссурийске неизвестный пытался потушить Вечный огонь на мемориале

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уссурийская городская прокуратура организовала проверку по факту осквернения мемориального комплекса воинам-уссурийцам погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. При свете дня неизвестный пытался затушить Вечный огонь на мемориале.

- Установлено, что в дневное время 8 ноября 2021 года неустановленное лицо затушило вечный огонь, залив его жидкостью, - сообщили в ведомстве.

Правоохранительные органы ведут розыск злоумышленника. По результатам проверки прокурор примет комплекс мер. Неизвестного привлекут к административной ответственности.

Если вы стали свидетелем подобных действий в отношении памятников культурного наследия просьба для их пресечения обращаться в ЕДДС 112 или полицию. Напомним, в мае этого года над памятником пытались надругаться в Артеме.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Злоумышленник установлен и доставлен в отдел органом. По данному факту территориальным отделом полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

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