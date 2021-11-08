Ветер стихает. Мосты Владивостока не перекроют во время шторма 8 ноября

На данный момент мосты остаются открытыми. Фото: Милана СОКОЛ

Непогода еще бушует во Владивостоке. На ряде улиц осложнено движение из-за ДТП и сорванных порывами конструкции, поэтому водителям приходится искать пути объезда. Зачастую во время шторма в столице Приморья закрывают движение по Золотому и Русскому мостам. Поэтому «КП-Владивосток» обратилась за официальным комментарием к специалисту Приморского филиала ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации».

– Перекрытия мостов не будет. Ветер идет на спад, – отметили в ведомстве.

Однако на некоторых участках проезд все же осложнен. По сообщениям очевидцев, серьезная авария в эти часы произошла при движении с Баляева на Рудневский мост. Три автомобиля разбросаны по разным сторонам дороги, автомобилистам приходится лавировать между разбитыми авто. На Спортивной тоже пострадали машины, правда не из-за ДТП, а из-за ветра. Сорвавшаяся с дерева ветка приземлилась на проезжающие мимо транспортные средства.

Остается на данный момент перекрыта и часть объездной трассы. Проезд от Патрокла до Фадеева оказался заблокирован. Как ранее сообщала «Комсомолка», ветром сдуло придорожное кафе. Продолжается разбор завалов.

Не устояла перед натиском стихии и крыша магазина на проспекте Красного Знамени. Часть конструкции здесь угодила на припаркованные авто. Напомним, из-за сильного ветра и осадков в Приморье объявлено штормовое предупреждение. Непогода еще может показать свой характер в ближайшие сутки.

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