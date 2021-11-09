Дожди циклона накроют восток Приморья сегодня, 9 ноября

После осадков (дождя и снега) резко похолодает - жителям стоит быть готовыми к гололедице Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморье 9 ноября продолжится циклон, и появится гололед. Дожди пойдут на северо-восток края и могу быть очень сильными - особенно утром. Фронтальные разделы циклона и антициклона все еще борются над краем. В остальной территории Приморья осадки будут небольшие или умеренные. Возможен дождь со снегом. Ветер сегодня западный и северо-западный, в основном, умеренный. Температура воздуха составит от +3 до +8 градусов.

По информации Примпогоды, во Владивостоке весь день облачно. Осадки вернутся в город во второй половине дня - даже вероятен дождь со снегом. Ветер северный или северо-западный, из-за этого сильно похолодает - в среднем в краевой столице от +5 до +7, но к вечеру столбики опустятся вплоть до нуля градусов и ниже.

В Уссурийске сегодня облачно, небольшой дождь со снегом пройдет ближе к вечеру. Еще холоднее: от +3 до +5 градусов.

В Находке облачно, вечером небольшие осадки (дождь со снегом). Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +5...+7 градусов.

Непогода накануне, 8 ноября, нанесла существенный урон: улетали крыши, в воздухе парили стройматериалы из-за шквального ветра.

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