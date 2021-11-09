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Владивосток9 ноября 2021 3:02

В Приморье 363 случая заражения коронавирусом за минувшие сутки

От ковида скончались пять человек
Руслан НОВИКОВ
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Из архива КП

Из архива КП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приморский край продолжает бить собственные антирекорды по количеству заболевших ковидом. За минувшие сутки заразились еще 363 приморца - 79 168 случаев зафиксировали с начала пандемии.

По информации оперативного регионального штаба, выздоровели всего 123 человека (69 581 житель края всего).

Пять человек не справились с ковидом. От коронавируса в Приморье скончались уже 1 297 жителей.

В крае идет активная кампания массовой вакцинации: привиты уже 584 955 человек. Количество людей, получвших полную иммунизацию (два компонента прививки), близится к 400 тысячам.

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