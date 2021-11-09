Приморские электрические сети завершают восстановительные работы после непогоды

В Приморье продолжаются восстановительные работы после разгула стихии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») завершают устранение последствий непогоды, которая обрушилась на Приморский край 8 ноября. На утро 9 ноября все оборудование филиала 35-110 кВ работает в штатном режиме.

В настоящее время энергетики устраняют единичные повреждения в распределительных сетях низкого класса напряжения в отдельных населенных пунктах Приморья в Анучинском, Надеждинском, Хасанском, Шкотовском районах и Партизанском городском округе. В первой половине дня электроснабжение потребителей будет восстановлено. Сегодня к аварийно-восстановительным работам на линиях электропередачи приступили дополнительные бригады, прибывшие в Приморье из филиалов Хабаровского края, Амурской области и ЕАО.

Напомним, вчера вечером энергетики Приморских электрических сетей оперативно восстановили работу линии электропередачи 110 кВ во Владивостоке, которая питает потребителей района Первой речки и центральной части города. Причиной отключения при сильном ветре стали набросы сторонних предметов и схлест проводов. Электроснабжение от сетей ДРСК полностью было восстановлено в 20-14. Сейчас все энергообъекты во Владивостоке работают без замечаний.

В приморском филиале ДРСК со вчерашнего дня продолжает действовать особый режим работы, который был введен в связи с ухудшением погодных условий в Приморском крае. Персонал предприятия переведен на круглосуточные режим, усилены дежурные смены диспетчерского персонала. 8 ноября и ночью 9 ноября на большей территории Приморья прошли осадки в виде дождя с сильными порывами ветра. В континентальной части края ветер местами достигал до 15-20 м/с. На побережье и в г. Владивостоке порывы ветра до 25-30 м/с, у мысов побережья до 35-37 м/с. В настоящее время на большей части Приморского края погода нормализовалась.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону единого контакт-центра ДРСК — 8-800-1000-397.

Справка:

АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юга Республики САХА (Якутия). Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. км2, численность населения - свыше 4,2 млн человек. В обслуживании компании 58 983 км линий электропередачи напряжением 0,4 - 110 кВ, 720 подстанций (общее количество ПС и ТП 12 191 шт.), установленная мощность 16 028 МВА. Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.

РусГидро – одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и четвертая в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке - свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.