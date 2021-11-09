Мэрия Владивостока останавливает личный прием граждан из-за пандемии

Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

Администрация Владивостока переходит на электронный режим работы. Работа с обращениями граждан будет проходить только в письменной форме или через интернет-обращения. Такое решение вызвано эпидемиологической ситуацией в городе.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, так власти хотят минимизировать распространение инфекции. Горожане могут подавать обращения через электронную интернет-приемную на сайте vlc.ru, а также отправлять письма почтой Россиии - по адресу 690091, Владивосток, Океанский проспект, 20.

В минздраве края отмечают, что заболеваемость коронавирусом только растет. Нагрузка на поликлиники увеличилась в два раза. Напомним, за минувшие сутки в Приморье заразились 363 человека.

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