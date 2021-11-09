Во Владивостоке циклон уничтожил пит-стоп зону у берега на Патрокле

Фото: принтскрин видео, primorye_online

Шквальный ветер бушевал на юге Приморья накануне, 8 ноября. Все службы переведены в состояние повышенной готовности, однако ураган все же нанес Владивостоку урон. Хлипкое кафе на Патрокле размело по дороге. Проезд оказался заблокирован. Сегодня дорога открыта, и очевидцы показали, что стало с пляжной зоной.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что конструкцию собрали за обочину дорожной части. Пляжной зоны здесь будто бы и не было - лишь большая мусорка из стройматериалов. Все еще повреждены линии электропередач.

Вчера «Комсомолка» писала, что с Русского острова из-за обрушений образовалась огромная пробка. Это не единственный район, пострадавший от урагана: На Красного Знамени сорвало крышу, а в центре города ветром оторвало кусок здания.

ПО ТЕМЕ

Дорога перекрыта: во Владивостоке сорвало крышу с магазина

Под завалами оказались авто (подробнее...)

В центре Владивостока ветром оторвало кусок здания

Обломок рухнул на китайский ресторан, напугав офисных работников (подробнее...)

Первые жертвы от шквального ветра и циклона в Приморье: в поселке снесло крышу

В поселке Дунае под Фокино непогода разрушила шифер с крыши жилого дома (видео)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03