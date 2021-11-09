В Лазовском районе в Приморье массивы воды размыли дороги

Фото: принтскрин, maglipogoda
Последствия непогоды продолжают фиксировать в разных частях Приморья. Циклон атаковал край накануне, 8 ноября. В Лазовском районе поднялся уровень воды в руслах рек: сейчас между селами Черноручье и Сокольчи вместо дорог - один огромный ручей.
Об этом сообщил автор портала Маглипогода в соцсети. На кадрах видно, что против сил стихии с трудом идет даже большегруз - ситуация осложнена быстрым течением воды. Если ситуация усугубится, села ждет настоящее наводнение.
Размытый грунт - не единственная проблема, оставшаяся после буйства циклона. Во Владивостоке ряд зданий остались без крыш, на Патрокле снесло пляж.
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