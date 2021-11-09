Владивостокцы в конце декабря могут улететь в еще один город теплой страны

Ночной Бангкок Фото: Алексей МАТВЕЕВ

В Приморье, несмотря на ужесточение антиковидных мер, возобновляются рейсы по некоторым направлениям. Недавно были открыты полеты в Пхукет, теперь владивостокцам доступен еще один город Таиланда - Бангкок.

Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток. С 20 декабря 2021 года авиакомпания S7 Airlines будет выполнять рейсы в Бангкок один раз в неделю по понедельникам на воздушных судах Airbus A320neo.

- Жителям Приморья и дальневосточникам доступен отдых на любой вкус: любители старины и восточной архитектуры познакомятся со сверкающими дворцами, ценители экзотики — покатаются по каналам на традиционных лодках, гурманы познакомятся с тайской кухней в многочисленных ресторанах и кафе, - добавили в пресс-службы.

Билеты доступны на сайте авиакомпании и в офисах продаж.

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Авиакомпания S7 возобновила рейсы Владивосток – Таиланд

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