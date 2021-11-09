В библиотеке Владивостока прочитанным книгам дадут второй шанс

Книжный своп проводится для всех желающих Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Библиотека «БУК» приглашает жителей Владивостока 11 ноября с 18:00 до 20:00 на интересное мероприятие – книжный своп (16+). Если кратко, то это обмен. Приморцы, желающие освободить полки для новых произведений, могут прийти на встречу и обменяться прочитанными книгами.

Книжный своп проводится для всех желающих, в социальных сетях библиотеки отмечают, что с удовольствием пообщаются с гостями и выпьют с ними кофе. На встречу могут прийти как и те, кто хочет найти своим старым книгам новый дом, так и те, кто ищет новую литературу, главное – принести какую-нибудь книгу взамен.

Поменяться бумажными томиками можно будет в библиотеке «БУК» по адресу Светланская, 55.

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