В Приморье ждут детскую вакцину от коронавируса

Новая вакцина уже прошла все стадии клинических испытаний. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус не щадит не только население работоспособного возраста, но и стариков и детей. Однако если пожилые люди с самого начала эпидемии могут прививаться разработанными вакцинами, то те, кто младше 18 лет, такой возможности не имеют. Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко на брифинге 9 ноября рассказала о том, как ковидом болеют дети в крае, а также поведала, что наш регион ждет специальную вакцину для несовершеннолетних.

- Дети болеют с самого начала эпидемии. В эту волну в центральной России статистика отличается тем, что дети стали тяжелее болеть. Если в первую и вторую волну у детей в основном было либо легкое, либо бессимптомное течение, то в этот раз встречаются случаи тяжелого поражения. Как правило, это дети, во-первых, чуть постарше, а во-вторых, они имеют сопутствующие заболевания. У нас тоже развернуты детские койки на базе 1000-коечной больницы. Они задействованы с самого начала. К счастью, тяжелых детей у нас нет, – отметила Анастасия Худченко.

При этом для борьбы с ковидом для детей разрабатывается специальная вакцина – ей можно будет прививать тех, кто младше 18 лет.

– Детская вакцина разработана, она прошла все стадии клинических испытаний и сейчас проходит регистрацию в Минздраве. Я думаю, в ближайшее время мы получим детскую вакцину, – сказала министр.

ПО ТЕМЕ

Министр здравоохранения Приморья рассказала, какой может быть справка о метотводе от коронавируса

Жителей края волнует, в какой медицинской организации они могут оформить себе документ (подробнее)

Анастасия Худченко: «Нам надо прививать в три раза больше приморцев каждый день»

Сейчас в Приморье привито всего 32 процента, что значительно ниже, чем по России (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03