Сорванная ветром крыша во Владивостоке упала на женщину

Конструкция рухнула из-за сильного ветра. Фото: принтскрин видео.

Власти Владивостока подвели итоги бушевавшей 8 ноября стихии. Из-за сильных порывов ветра, до 33 метров в секунду, пострадали как минимум два человека, о чем рассказал заместитель мэра Владивостока Дмитрий Свитайло.

Первое ЧП произошло на проспекте Красного Знамени, 129а, с одноэтажного магазина ветер сорвал крышу, ее обломки полностью перекрыли проезд от Шилкинской наверх к гостинкам.

- Крыша повредила три припаркованных автомобиля. Получила легкие повреждения мягких тканей женщина, от госпитализации отказалась, - сообщил Дмитрий Свитайло.

На Басаргина, 4, ветер повредил ограждающие конструкции пит-стопа и повалил столб ЛЭП на проезжую часть. Тоже не обошлось без пострадавших.

- В результате падения на проезжую часть обломков конструкции произошло ДТП, пострадал мужчина, водитель легкового автомобиля. Также получил легкие повреждения, его обследовала бригада скорой помощи, от госпитализации отказался, - добавил заместитель главы Владивостока.

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