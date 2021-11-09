Во Владивостоке за ночь сгорели два автомобиля на Чуркине

Фото: dps_vl

Таинственная порча имущества произошла в приморской столице накануне. Ночью два автомобиля сгорели - сожжены салон, колеса, обуглен весь каркас транспорта.

Как сообщили в соцсети, где опубликованы фото, причина возгорания неизвестна. Кадры сделал местный житель на Окатовой, 2. Возможно, поджог - чья-то месть, но неясно, как огонь со сразу двух автомобилей за ночь не привлек внимания органов, жителей, и не нанес ущерба (кроме как их владельцам).

Судьба автомобилей не уточняется. Видимо, водители еще не знают о произошедшем, либо не торопятся узнать обстоятельства.

Напомним, в 2020 году злоумышленник устроил массовый поджог автомобилей прямо в центре Владивостока, а недавно мужчина поджег дом супруги из ревности в приморском селе.

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