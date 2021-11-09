Оперативные службы ликвидировали последствия удара стихии во Владивостоке

На город обрушился шквальный ветер. Фото: Милана СОКОЛ

Непогода, обрушившаяся на Владивосток, стала причиной локальных повреждений в городе. К счастью, по данным Единой дежурной диспетчерской службы, крупных чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. Оперативные службы приморской столицы, которые заранее были переведены в режим повышенной готовности, ликвидировали основные последствия разбушевавшегося в городе шторма.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», сильные порывы ветра буквально сорвали крышу с торгового павильона на проспекте Красного Знамени, 129а. Под завалами оказались три авто, часть конструкции задела женщину. От госпитализации она отказалась. Еще одно обрушение случилось в районе Патрокла. Ветер подхватил ограждение пит-стопа. Из-за происшествия оказались перекрыты две полосы. Проезд расчищали несколько часов.

Также по сообщению пресс-службы администрации Владивостока, ураганный ветер повредил крыши зданий в Трудовом переулке и на Днепровской. Частично пострадали фасады зданий и в других районах города. Их восстановлением и приведением в порядок кровель займутся управляющие компании. Не устояла перед натиском стихии и «умная» остановка на проспекте 100-летия Владивостока. Специалисты мэрии города с утра уже убрали разбитые стекла, в ближайшее время их заменят.

Во время непогоды случился ряд аварий на сетях энергоснабжения. Без света накануне вечером оказались жители Первой Речки, Нейбута, Дальзаводской, Шепеткова, поселка Рыбачий и других адресов.

– Бригады специалистов (МУПВ «ВПЭС», ДРСК, Оборонэнерго) оперативно выехали для проведения восстановительных работ. Практически по всем участкам энергоснабжение в домах восстановлено в течение 1 – 4 часов, – поделилась пресс-служба городской администрации.

Стоит отметить, что в связи с непогодой во Владивостоке был заранее введен режим повышенной готовности. Все коммунальные службы подготовили необходимый запас материалов и ввели круглосуточное дежурство аварийных бригад.

Обо всех нарушениях в работе коммунальных систем необходимо сообщать по телефону ЕДДС г. Владивостока: 2222-333.

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