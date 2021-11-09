Несчастье случилось на популярном в Приморье пляже

Фото: livadiya_official
В Приморье у пляжа Ливадия не видно начала берега. Из-за непогоды накануне, 8 ноября, прибрежную зону и пляжи почти полностью затопило. Границы между дорогой и пляжем размыты - от воды отделяет только леерное ограждение.
На кадрах, которые публикуют в соцсетях, видно, что вода доходит почти до обочин трассы. Стихия сильнее всего атаковала прибрежные зоны - как ветром, так и напором воды. В районе Патрокла, например, шквальный ветер унес целое кафе.
- Да уж, с палаткой лучше не ехать, - пишут жители о Ливадии в комментариях.
Напомним, Ливадия - отдаленный микрорайон Находки. Расположен возле бухты Гайдамак, поэтому сейчас там расположена популярная у приморцев база отдыха.
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