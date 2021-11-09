В сырниках производителя из Владивостока нашли запрещенный препарат

Опасный завтрак мог оказаться на столе у детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сырниках производителя из Владивостока нашли запрещенную добавку. В партии сырников с кокосами зафиксировали микробную трансглуминатазу.

Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Приморью и Сахалинской области. Исследования провела ветеринарная клиника города, там и обнаружили запрещенный фермент. Дело в том, что в нарушение требования добавка используется некоторыми производителями при производстве колбасных изделий, в молочной, рыбной и хлебопекарной промышленности. Это позволяет усилить влагосвязывающую, водо- и жироудерживающую способности в конечном продукте. Видимо, производители хотели добиться устойчивой формы сырников.

В списке разрешенных веществ для молочных продуктов трансглуминатазы нет. Влияние фермента изучено недостаточно, например, в Евросоюзе он запрещен.

Партия будет изъята, производителю уже направлено информационное письмо.

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