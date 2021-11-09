В Большом Камне бездомные собаки накинулись на ребенка

Кто-то подкармливает стаю псов, а кому-то приходиться отбиваться от их нападений Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

От жителей Большого Камня поступают сообщения о собачьей стае, что скитается рядом с Домом культуры и кидается на детей. Как сообщают в социальных сетях, директор ДК рассказала, что кто-то подкармливает животных, поэтому они и бродят в этом месте. Недавно от одной из собак этой стаи пострадал ребенок.

Жительница Большого Камня столкнулась с двумя собаками, кстати, одной из них местные успели дать имя, так как очень часто видят ее в этом районе. Белая собака по кличке Белка накинулась вместе с темным псом на ребенка. Женщина ринулась разгонять животных, но не успела, Белка вцепилась в мальчика и оставила неглубокую рану.

- Какой-то ужас с этими собаками. Ребенок напуган, пойду в администрацию напишу заявление, чтобы этих животных отловили, - пишет жительница Большого Камня.

Что спровоцировало их кинуться на ребенка неизвестно, люди предполагают, что мальчик мог раздразнить псов. Хотя этот случай с нападением не первый, поэтому утверждать этого никто не может, и сейчас мнения разделились на два лагеря. Кто-то просит, чтобы собак отловили и стерилизовали или хотя бы отправили в приют на передержку, но есть и те, кто настроены очень негативно и считают, что церемониться с животными нет смысла.

- Белая собака возле ДК вполне адекватная, ни разу не видела агрессии от неё, а вот как дети её тискают и дразнят, видела. А многие мамы сидят и делают вид, что не замечают,- делится жительница Большого Камня Ольга.

- Куда смотрит Администрация. Ведь это не первый случай, когда собаки у нас в городе нападают на людей, неважно им ребёнок, взрослый или старый человек. Собакам все равно, они нападают, люди страдают, и что самое ужасное, помочь некому. Эта белая собака возле ДК уже живет давно. И кидается она сзади неожиданно. Мне от нее тоже приходилось отбиваться, укусила меня. Ужас! А там наши дети на кружки ходят. Когда этому придет конец? – рассказала Курушина Наталья.

Есть и другое мнение.

Нападения бездомных псов на людей происходят с печальным постоянством и даже Владивосток, к сожалению, все еще остро ощущает эту проблему. Хоть летом этого года выловом бездомных псов занималась организация «Друг Рич», по контракту они должны были поймать и стерилизовать 80 собак. Все требования контракта они уже давно выполнили, а нападения продолжаются. Так, например, в начале октября стая бездомных псов накинулась на маленьких девочек, к счастью, рядом были взрослые.

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