Почти половина владивостокцев одобряет нелегальный бизнес во время локдауна

Из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Интересный опрос провели среди жителей Владивостока провели сотрудники портала соискателей SuperJob. Оказалось, что каждый четвертый к нелегальной работе во время локдауна относится с пониманием.

- 17% владивотокцев сталкивались с нелегальной работой бизнеса во время локдауна, еще 29% не захотели отвечать на вопрос: «Своих не сдаем!», - сообщил портал.

Самозанятые или ИП, которые должны были прикрыть лавочку, но продолжили подпольно работать, встретились 17% граждан. Чаще всего речь идет об общественном питании и индустрии красоты (например, маникюр на дому).

29% горожан не стали раскрывать свое мнение по поводу нелегалов на локдауне - большинство ответили, что не хотят никого подставлять. Другие затруднились в ответе. Оставшиеся 54% опрошенных пока не сталкивались с подобным.

В целом же среди респондентов подпольную деятельность во время локдауна одобряет каждый третий владивостокец, столкнувшийся с ней. 29% эта ситуация раздражает, но они понимают, что у некоторых предпринимателей просто нет иного выхода: «Они тоже люди. Им тоже надо на что-то кормить детей». И лишь 17% раздражены до такой степени, что хотят нажаловаться.

Ковидные ограничения в Приморье введены с ноября - приморцам нужно предъявлять QR-код о вакцинации, чтобы пройти в места общепита, учреждения культуры, бары. Для большинства точек малого и среднего бизнеса это серьезный удар в виде потери клиентов.

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