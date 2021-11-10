Блогерка из Приморья пожаловалась на Инстасамку

Олеся в своем видео поблагодарила рэпершу за такой жизненный урок Фото: принтскрин видео.

Приморская блогерка Олеся Рожкова, которую многие запомнили по эпизоду с дракой и затем извинениями сотрудника МЧС, поделилась в соцсетях перепиской с популярной рэп-исполнительницей Инстасамкой (Дарьей Зотеевой). Девушка сняла небольшой видеоролик в ТикТок, где кратко рассказала историю о том, как звезда "проучила" ее на 15 тысяч рублей.

В 2018 году Олеся хотела купить у Дарьи рекламу своего аккаунта в Инстаграме. Это один из основных способов раскрутить свою страницу в социальных сетях. По словам девушки, деньги она перевела, но после этого никто не отвечал на сообщения и никакого пиара ее страницы не предоставил. Олеся закидала исполнительницу сообщениями, но, судя по скриншотам переписки, ей грубо намекнули, что если она не перестанет, то сделают так, что ее страницу заблокируют. В голосовом сообщении девушку так же в грубой форме попросили не беспокоить звезду насчет 15 тысяч рублей.

- Все равно все будут за меня, потому что у меня аудитория большая, - ответили начинающей блогерке.

Похоже, жаловаться в правоохранительные органы в планы Олеси не входит. Напротив, она в своем видео поблагодарила рэп-исполнительницу за такой жизненный урок.

Напомним, что этим летом Рожкова просила подписчиков помочь накопить ей на мечту, а мечтой оказался «Гелендваген». Инстадива разместила плакат с изображением желанной машины и номером телефона для перевода денег. А через несколько дней пожаловалась, что неизвестные разбили стекло ее собственного автомобиля, припаркованного во дворе.

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